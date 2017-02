Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sistem prangaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'da Tuz Gölü'ne dev doğalgaz deposu açılışında halka hitap etti.



Erdoğan yaptığı konuşmada ' Biz bu millete aşığız! Onun için koşacağız. Kim ne derse desin, bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız?' ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE BURADAKİ TEKNOLOJİ İLE İLK DEFA TANIŞTI



Açılışını yaptığımız toplam maliyeti 700 milyon doları bulan Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu proje kapsamında Sultanhanı yakınlarında Tuz Gölü'nün yüzeyinin 1100 ile 1400 metre altında doğalgaz depoları oluşturuldu. Her biri 630 bin ile 750 bin metreküp arasında kapasiteye sahip 12 suni mağaraya toplamda 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak. Böylece gerektiğinde günlük 44 milyon metreküp rezerve sahip oluyoruz. Türkiye daha önceki pek çok ilk gibi burada inşa edilen depolama tesislerinin teknolojisi ve mühendisliğini ilk defa tanıştı.

Acil durumlarda ülkemizin gaz ihtiyacını karşılamaya yönelik başka çalışmalarımız da var. Ülkemiz doğalgaz ve enerji yedeklemesi konusunda önemli bir yere gelme yolunda hızla ilerliyor. Tuz Gölü depolama tesisinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen geçmiş bakanlarımız, yetkilileri huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bunlar basit yatırımlar değil. Bizim hizmetimizin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. Bu hayırcılar var ya, onlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Biz Ferhatız, Ferhat! Dağları Ferhat'a deldiren neydi? Aşkıydı. İşte o aşk olunca dağları delersiniz Tuz Gölü'nün altına da doğalgazı depolarsınız. Bu aşk olursa olur, olmazsa olmaz. Yan gelip yatarak bunlar olmaz.Bu aşk olursa Osmangazi Köprüsü'nü, Yavuzsultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya'yı yaparsınız. Bu aşk olursa 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. Aşk, aşk. İnşallah şimdi de Karadeniz'i Marmaray'a bağlıyoruz inşallah. Biz dertliyiz be! Biz bu millete aşığız! Onun için koşacağız. Kim ne derse desin, bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız?Biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyiz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda, secdede eğiliriz. Kimse bizi eğemedi, eğdirtemedi. Şimdi şu millet Allah'ın izniyle elele verdiği sürece biz ülkemizi de muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Türkiye yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. Buraya gelirken imzayı attım. Şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan'da benim aziz milletim sandığa gidiyor. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in şehri Aksarayım da bu sürece tarihi bir destek vereceğine inanıyorum. Siyasi hayatımızın her döneminde, her adımında olduğu gibi bu konuda da milletimziin iradesinin, tercihinin, talebinin başımızın üzerinde yeri vardır.