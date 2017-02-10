Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sistem prangaydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'da Tuz Gölü'ne dev doğalgaz deposu açılışında halka hitap etti.



Erdoğan yaptığı konuşmada ' Biz bu millete aşığız! Onun için koşacağız. Kim ne derse desin, bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız?' ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE BURADAKİ TEKNOLOJİ İLE İLK DEFA TANIŞTI



Açılışını yaptığımız toplam maliyeti 700 milyon doları bulan Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu proje kapsamında Sultanhanı yakınlarında Tuz Gölü'nün yüzeyinin 1100 ile 1400 metre altında doğalgaz depoları oluşturuldu. Her biri 630 bin ile 750 bin metreküp arasında kapasiteye sahip 12 suni mağaraya toplamda 1,2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak. Böylece gerektiğinde günlük 44 milyon metreküp rezerve sahip oluyoruz. Türkiye daha önceki pek çok ilk gibi burada inşa edilen depolama tesislerinin teknolojisi ve mühendisliğini ilk defa tanıştı.







HİZMETİMİZİN ULAŞTIĞI YERE ONLARIN HAYALLERİ BİLE ULAŞAMAZ



Acil durumlarda ülkemizin gaz ihtiyacını karşılamaya yönelik başka çalışmalarımız da var. Ülkemiz doğalgaz ve enerji yedeklemesi konusunda önemli bir yere gelme yolunda hızla ilerliyor. Tuz Gölü depolama tesisinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen geçmiş bakanlarımız, yetkilileri huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bunlar basit yatırımlar değil. Bizim hizmetimizin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. Bu hayırcılar var ya, onlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Biz Ferhatız, Ferhat! Dağları Ferhat'a deldiren neydi? Aşkıydı. İşte o aşk olunca dağları delersiniz Tuz Gölü'nün altına da doğalgazı depolarsınız. Bu aşk olursa olur, olmazsa olmaz. Yan gelip yatarak bunlar olmaz.



BU SİSTEM VAR YA BİZİM BİLEKLERİMİZDE PRANGAYDI



Bu aşk olursa Osmangazi Köprüsü'nü, Yavuzsultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya'yı yaparsınız. Bu aşk olursa 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. Aşk, aşk. İnşallah şimdi de Karadeniz'i Marmaray'a bağlıyoruz inşallah. Biz dertliyiz be! Biz bu millete aşığız! Onun için koşacağız. Kim ne derse desin, bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız?







AKSARAYIM 16 NİSAN'DA TARİHİ DESTEK VERECEKTİR



Biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyiz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda, secdede eğiliriz. Kimse bizi eğemedi, eğdirtemedi. Şimdi şu millet Allah'ın izniyle elele verdiği sürece biz ülkemizi de muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Türkiye yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. Buraya gelirken imzayı attım. Şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan'da benim aziz milletim sandığa gidiyor. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in şehri Aksarayım da bu sürece tarihi bir destek vereceğine inanıyorum. Siyasi hayatımızın her döneminde, her adımında olduğu gibi bu konuda da milletimziin iradesinin, tercihinin, talebinin başımızın üzerinde yeri vardır. Acil durumlarda ülkemizin gaz ihtiyacını karşılamaya yönelik başka çalışmalarımız da var. Ülkemiz doğalgaz ve enerji yedeklemesi konusunda önemli bir yere gelme yolunda hızla ilerliyor. Tuz Gölü depolama tesisinin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen geçmiş bakanlarımız, yetkilileri huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bunlar basit yatırımlar değil. Bizim hizmetimizin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. Bu hayırcılar var ya, onlar sadece laf üretirler. Bunlarda hizmet yok. Biz Ferhatız, Ferhat! Dağları Ferhat'a deldiren neydi? Aşkıydı. İşte o aşk olunca dağları delersiniz Tuz Gölü'nün altına da doğalgazı depolarsınız. Bu aşk olursa olur, olmazsa olmaz. Yan gelip yatarak bunlar olmaz.Bu aşk olursa Osmangazi Köprüsü'nü, Yavuzsultan Selim Köprüsü'nü, Avrasya'yı yaparsınız. Bu aşk olursa 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. Aşk, aşk. İnşallah şimdi de Karadeniz'i Marmaray'a bağlıyoruz inşallah. Biz dertliyiz be! Biz bu millete aşığız! Onun için koşacağız. Kim ne derse desin, bu sistem var ya bu sistem. Bu bizim bileklerimizde prangaydı. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu prangaları söküp atmaya var mıyız?Biz hiçbir beşeri gücün önünde eğilmeyiz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda rükuda, secdede eğiliriz. Kimse bizi eğemedi, eğdirtemedi. Şimdi şu millet Allah'ın izniyle elele verdiği sürece biz ülkemizi de muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Türkiye yönetim sistemini değiştirme yolunda önemli bir kavşağa geldi. Buraya gelirken imzayı attım. Şimdi süre başladı. İnşallah 16 Nisan'da benim aziz milletim sandığa gidiyor. Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Cumhuriyet'in şehri Aksarayım da bu sürece tarihi bir destek vereceğine inanıyorum. Siyasi hayatımızın her döneminde, her adımında olduğu gibi bu konuda da milletimziin iradesinin, tercihinin, talebinin başımızın üzerinde yeri vardır.



16 NİSAN 15 TEMMUZ'DAKİ ZAFERİN TEKRARI OLACAK



Biz miletimizi, bayrağımızı, vatanımızı, devletimizi seviyoruz. Gerekirse baş veririz, gerekirse bedel öderiz. Gerekirse darbelere, muhtıralara, terör eylemlerine göğsümüzü siper ederiz. 15 Temmuz'da bu millet göğsünü tanklara siper etti mi? F-16'lara siper etti mi? Helikopterlere siper etti mi? İşte şimdi 16 Nisan geliyor. 16 Nisan'daki evet aynen bunun tekrarıdır. Sizlere sesleniyorum, bu işareti unutmayın. İşte 16 Nisan'da tek vatan için evet diyoruz, 16 Nisan'da tek bayrak için evet diyoruz. 16 Nisan'da tek vatan için evet diyoruz. 16 Nisan'da tek devlet için evet diyoruz. Bizi bölmek istediler, bölemediler. Biz 80 milyon tek milletiz, et ve kemik gibi ayrılmayız.







TOPRAĞIN ALTINDAKİ MEHMEDİM NE DER? BUNA BAKACAKSIN



Bu konuda benim kanaatimi biliyorsunuz. İnşallah 16 Nisan bu işin sinyali olacak. Millet böyle dedikten sonra bunun önünde durulur mu? Askermi, polisimi, köy korucumu, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti aynen dediğiniz gibi idamdır. Parlamentoya gelir, parlamentoda yasama organı anayasayı değiştirir ve adımını atar. Buna evet mi? Ana muhalefet bundan çekiniyor. George, Hans ne der diyor. Sen George'yi, Hans'ı bırak! Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma ne der? Şu anda toprağın altındaki Mehmedim ne der? Buna bakacaksın. Mehmedimin bu noktada kanı yerde kalırsa bunun hesabını veremezsiniz. Ağlayan annenin gözyaşlarını dindiremedikten sonra olmaz!



MEHMEDİMİN KANINI YERDE BIRAKMAMAK İÇİN 16 NİSAN'DA EVET



Ziya Paşa ne diyor: Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir... Bu karda, bu kışta benim Mehmedim ne yapıyor? Bu vatanı, milleti korumak için neler yapıyor görüyorsunuz değil mi? Polisimiz ne yapıyor görüyorsunuz değil mi? Biz nasıl olur da Mehmedimin polisimin kanını yerde bırakırız? Onun için 16 Nisan'da evet. Açık ve net söylüyorum; Kandil'le, PKK'Yla, DHKP/C'siyle, terör örgütleriyle elele vermek suretiyle benim milletimin kalkıp iradesine ipotek koymak isteyenler inanıyorum ki, 16 Nisan'da ne diyor orada 'Kararımız Evet' Buradan STK'lara, borsaya, ticaret odasına teşekkür ediyorum. Aksaray'ın birlikteliğine teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğinizin devamına teşekkür ediyorum.



Bu konuda benim kanaatimi biliyorsunuz. İnşallah 16 Nisan bu işin sinyali olacak. Millet böyle dedikten sonra bunun önünde durulur mu? Askermi, polisimi, köy korucumu, vatandaşımı şehit edenlerin akıbeti aynen dediğiniz gibi idamdır. Parlamentoya gelir, parlamentoda yasama organı anayasayı değiştirir ve adımını atar. Buna evet mi? Ana muhalefet bundan çekiniyor. George, Hans ne der diyor. Sen George'yi, Hans'ı bırak! Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma ne der? Şu anda toprağın altındaki Mehmedim ne der? Buna bakacaksın. Mehmedimin bu noktada kanı yerde kalırsa bunun hesabını veremezsiniz. Ağlayan annenin gözyaşlarını dindiremedikten sonra olmaz!Ziya Paşa ne diyor: Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir... Bu karda, bu kışta benim Mehmedim ne yapıyor? Bu vatanı, milleti korumak için neler yapıyor görüyorsunuz değil mi? Polisimiz ne yapıyor görüyorsunuz değil mi? Biz nasıl olur da Mehmedimin polisimin kanını yerde bırakırız? Onun için 16 Nisan'da evet. Açık ve net söylüyorum; Kandil'le, PKK'Yla, DHKP/C'siyle, terör örgütleriyle elele vermek suretiyle benim milletimin kalkıp iradesine ipotek koymak isteyenler inanıyorum ki, 16 Nisan'da ne diyor orada 'Kararımız Evet' Buradan STK'lara, borsaya, ticaret odasına teşekkür ediyorum. Aksaray'ın birlikteliğine teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğinizin devamına teşekkür ediyorum.



ANA MUHALEFET PARTİSİNİN BAŞINDAKİ ZAAT O GÖREVDE İKEN...



Ana muhalefet partisi başkanı bir zamanlar SSK Genel Müdürüydü. Rahmetli Savaş Ay onu bir programa çıkardı. Zavallı bir yavrunun yanlış muayene ile kolu kesilmiş. O zamanki hastaneler hakgetire! Sağlam gir hasta çıkarsın. Pislik, rezillik. Bir tane odanın içinde 8-10 kişi yatar. Tabii şimdi geçen hafta Mersin'de şehir hastanesini yaptık. Sayın Başbakanla beraber. Rabbime hamdolsun, bize bugünleri gösterdi. Hastanede suit odaları var. Ayrıca kral odaları var. Bunlar paralı değil. Köyden gelmiş bir hanım anneciğim orada yatıyor. Ağladı, ağlamaya başladı. Nasıl buldun, deyince, dedi ki, Cumhurbaşkanım buna biz ne deriz, dedi. Siz bize bugünleri de gösterdiniz dedi. Biz bu hastaneyi yaparken cepten para ödemedik. Bunu kaynakları çeşitlendirerek yaptırdık ve 25 yıllığına yapana al sen işlet dedik. Biz tabi bir bedel ödeyeceğiz.









