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Caz Tatili'nde Şirin Soysal sahne aldı

Şirin Soysal Quintet, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili’nde müzik tutkunlarını cazın büyülü dünyasına taşıdı.

Kültür-Sanat / 10 Şubat 2017 Cuma 10:25
Caz Tatili'nde Şirin Soysal sahne aldı

Caz müziğin kalbi Nilüfer'de atmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Nilüfer Caz Tatili'nde bu defa Şirin Soysal Quintet müzik tutkunlarının karşısına çıktı. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen konsere caz tutkunları büyük ilgi gösterirken Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici de izleyenler arasındaydı.

Kara kabare, art-rock ve art-pop tarzında bestelediği parçalarla sahneye çıkan Şirin Soysal Quintet, kendine özgü dramatik vokaliyle izleyicileri büyüledi. ‘Bir Şeyler Var', ‘Ziyaret' ve Mutlu Melankolik albümlerinden eserleri seslendiren Şirin Soysal ve ekibi, hiç bir yerde yayınlanmamış parçalar da çalarak Nilüferli caz müziği tutkunlarına sürpriz yaptı.

Konser boyunca Şirin Soysal Quintet solo performanslarıyla da büyük alkış aldı. Kaynak : İHA

Nilüfer


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