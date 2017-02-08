USD (Alış - Satış) : 3,70 - 3,71 EURO (Alış - Satış) : 3,96 - 3,97

Çanakkale sallanmaya devam ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'ta sabah ve akşam meydana gelen 5,3'lük iki depremin ardından bugüne kadar biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 497 artçı sarsıntı gerçekleşti.

Yaşam / 8 Şubat 2017 Çarşamba 10:12
Çanakkale sallanmaya devam ediyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Ayvacık'ta 6 Şubat'tan itibaren, bu sabah saat 09.04'e kadar toplam 500 deprem kaydedildi.

6 Şubat'ta sabah ve akşam meydana gelen 5,3'lük iki depremin ardından biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 497 artçı sarsıntı oldu.

İlk 2 günde 4 büyüklüğünde ve üzerinde 4 sarsıntı kaydedilirken, gece 24.00'dan itibaren 4.1-4.5 büyüklüğünde 5 sarsıntı meydana geldi. Gece 00.00'da 4,4, 00.35'te 4,1, 01.53'te 4,1, 04.38'te 4,5 ve 05.16'da 4,1 büyüklüğündeki sarsıntılar kayıtlara geçti.

YAŞAM ALANLARI OLUŞTURULUYOR
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 6 Şubat'ta başlayan depremlerin ardından bölgede konteyner kent oluşturma çalışmaları devam ediyor.



Valilik koordinasyonunda AFAD ve Türk Kızılayı ekiplerince, Yukarıköy'de oluşturulan çadır kent alanına dün akşam başlatılan konteyner kent kurma çalışmaları kapsamında ekipler, vinçler yardımıyla Ayvacık'a gelen konteynerleri belirlenen noktalara yerleştirdi.



Öte yandan, sabah çadır kentte kalan vatandaşlara kahvaltılık ve sıcak çorba ikram edildi.



Ayvacık'ta dün gece konuk edilen vatandaşlar da günlük hayatlarına devam edebilmek ve hayvanlarıyla ilgilenebilmek için tekrar köylerine getirildi.

Kaynak : AA

Çadır Kent


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

BATI İLE GÜVEN SORUNU AŞILIR MI?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı