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Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çanakkale'de bir deprem daha. Merkezüssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan deprem saat 11.55'te meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

Yaşam / 10 Şubat 2017 Cuma 12:12
Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çanakkale'de, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğündeki deprem, saat 11.55'te kaydedildi.

Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Köyde yaşayan vatandaşlar deprem anında büyük panik yaşarken, bölgedeki ekipler sarsıntı nedeniyle herhangi bir yıkım oluşup oluşmadığını tespit için harekete geçti.

Deprem


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