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Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu neden korkuyorsun?

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumu sonucunu AYM'ye götüreceğini söyleyen CHP'ye yüklendi. Başbakan Yıldırım, "Ey Kılıçdaroğlu, bu milletten neden korkuyorsun?" diye sordu.

Siyaset / 10 Şubat 2017 Cuma 15:55
Başbakan Yıldırım: Kılıçdaroğlu neden korkuyorsun?
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Başbakan Yıldırım, Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Kamu Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni'ne konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törende Tuz Gölü'nün altına yapılan Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılışı yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa referandumu sonucunu AYM'ye götüreceğini söyleyen CHP'ye yüklendi. Başbakan Yıldırım, 'Ey Kılıçdaroğlu, bu milletten neden korkuyorsun?' diye sordu.

Başbakan, 'Ana Muhafelet Partisi yöneticileri, biz 'söz milletin dediğimiz zaman AYM'ye gidiyor. Millet AVM'ye gidiyor, bunlar AYM'ye! Türkiye sizin oyuncağınız değil, Türkiye bu ağırlıkları üzerinden atacak.' ifadesini kullandı.


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