Ünlü yapımcı ve yönetmen Ayşe Ersayın, dün sabah saatlerinde ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Ayşe Ersayın için bugün Bağdat Caddesi'nde bulunan Galip Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.



Cenazeye Ayşe Ersayın'ın annesi Güngör Ersayın, ablası Elif Banu Ersayın, ünlü sanatçı Ajda Pekkan, sanatçılar Hüner Coşkuner ve Gülben Ergen'in yanı sıra çok sayıda yakını ve ile sevenleri katıldı.



Cenaze törenine gelen ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü.



Bir ara Ayşe Ersayın'ın tabutunun başına gelen Pekkan, dua etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pekkan, “Benim canımdı, ciğerimdi. Her şeyimdi. Çok üzüldüm. Hepimizin başı sağolsun. Beraber film seyretmiştik” dedi.







'KİBAR BİR İNSANDI, ÇOK İYİ BİR İNSANDI'



Cenaze törenine katılan sanatçı Hüner Coşkuner ise, “Çok değerli bir dostumu, arkadaşımı kaybettim. Çok müstesna bir insandı. Hani kompleksi olmayan insanlar daima çevresine neşe saçar ya, oda öyleydi. Biz 30 yıldan beridir tanışırız. Bir çok klipte beraber çalıştık. Kibar bir insandı, çok iyi bir insandı. Üzüldüm tabi ki. Erken bir ölüm. Allah taksiratını affetsin” şeklinde konuştu.



Ünlü sanatçı Gülben Ergen ise Ayşe Ersayın ile çok güzel anılar paylaştıklarını ifade ederek, üzüntüsünü dile getirdi. Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreni sırasında Ayşe Ersayın için dua edildi ve helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Ersayın'ın tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Ersayın, Merdivenköy mezarlığında toprağa verildi.





Kaynak : İHA