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Adana sallandı

Adana’da merkezüssü Kozan ilçesine bağlı Kızıllar beldesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19:15 sularında, meydana gelen 4.0 büyüklüğünde depremde can ve mal kaybı yaşanamadı.

Güncel / 10 Şubat 2017 Cuma 19:46
Adana sallandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, bugün saat 19:15 sularında, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kozan'daki deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü olan Kozan'ın Kızıllar beldesinde bugün saat 19.15'te deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde olan 4.0 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını korkuttu. İlk belirlemelere göre, deprem can ve mal kaybına yol açmadı.

Günlerdir sallanan Çannakkale ayvancık'ın ardından Ağrı'da bu gün 4.5 şiddetinde depremle sallanmıştı.

Deprem


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