Abdullah Gül'den KHK yorumu

Gül, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda Zeynep Aslı Türkeli'nin 'Kasdım Budur Şehre Varam / Feryad ü Figan Koparam' resim sergisinin açılışına katıldı.



Açılışın ardından Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.'Referandum sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna cevap vermeyen Gül, Kanun Hükmünde Kararnameyle bazı akademisyenlerin üniversitelerden ihraç edilmesini üzüntüyle takip ettiğini dile getirdi.







Abdullah Gül, şunları kaydetti:



'Hem vicdanla hem de adaletle bağdaşmayan birçok durumlar görüyorum bu Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerine son verilenlerle ilgili. Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin biraz sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Hatırlıyorum, 12 Eylül'de güvenlik soruşturmaları vardı ve üniversitede hocaydım. Güvenlik soruşturmasından dolayı üniversiteden ayrılıp yurt dışına gitmek durumunda kalmıştım. 28 Şubat döneminde olanları da herkes bilir. Dolayısıyla bu tip vicdanlara ve adalete ters gelen konuları, bunları çok rahatsız edici görüyorum. Ümit ederim ki süratle düzeltilir bunlar.' Kaynak : AA