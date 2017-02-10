81 ilde eş zamanlı huzur operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İli̇şki̇ler ve Protokol Dai̇re Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, güvenlik birimleri bugün akşam saatlerinde 81 ilde koordineli olarak "sabit yol uygulaması" ve "umuma açık yer uygulaması" şeklinde 2 aşamalı denetim gerçekleştirdi.



Denetimleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler ve Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay da Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip etti.



Açıklamada, uygulamalar esnasında, "temel insan haklarına saygılı, özgürlük ve güvenlik dengesine önem veren bir yöntemle mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleme düşüncesindekilerin caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanmasının" amaçlandığı vurgulandı.



80 bin görevli katıldı

Polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden toplam 80 bin 88 görevlinin katıldığı uygulamada 17 hava aracı, 71 deniz aracı ve 417 dedektör köpek de kullanıldı.



İstanbul, İzmir ve Antalya'da polis-sahil güvenlik birimlerince; İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Erzurum, Mersin, Diyarbakır, Van, Sakarya ve Kocaeli'de polis-jandarma birimlerince ortak uygulama noktaları oluşturuldu.



Şehir giriş, çıkışları ile önceden tespit edilen 18 bin 131 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı.



Bu gece yarısına kadar süreceği bildirilen uygulamanın sonuçlarına ilişkin detayların ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.