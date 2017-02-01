Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili karar

Atina Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nin (GADA) darbeci sekiz askerin gözaltı sürelerinin üç ay uzatılması talebi, Atina İdare Mahkemesi'nde görüşülüyordu.



GADA, mahkemeden, darbecilerin iltica süreçlerinin devam ettiği ve kamu düzenine tehdit oluşturabileceklerini belirterek, gözaltı sürelerinin uzatılması talebinde bulunmuştu.



CNN Türk'ün haberine göre, mahkeme, sekiz askerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



İADE EDİLMEMELERİNE KARAR VERİLMİŞTİ



Darbeci sekiz asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), geçen hafta, Türkiye'nin darbeci askerlerin iadesi için yaptığı talebi geri çevirmişti. Kaynak : CNN Turk