TSK personel sayısını açıkladı

TSK, Deniz, Kara ve Hava komutanlıklarındaki mevcut personel sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre mevcut personel sayıları ve statüleri şu şekilde:



“General/Amiral 201, Subay 25 bin 728, Astsubay 64 bin 655, Uzman Erbaş 47 bin 167, Sözleşmeli Erbaş/Er 16 bin 18, Profesyonel Personel Toplamı 153 bin 769. Yedek Subay 6 bin 755, Erbaş/Er 201 bin 760, Yükümlü Personel Toplamı 208 bin 515; Askeri Personel Toplamı 362 bin 284. Kuvvet Komutanlıkları Sivil Memur/İşçi 29 bin 369, Genelkurmay Başkanlığı Sivil Memur/İşçi 3 bin 136, Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur/İşçi 6 bin 410, Sivil Memur/İşçi Toplamı 38 bin 915. Genel Toplam 401 bin 199. Askeri Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Svl.Me./İşçi hariç) yüzde 42.” Kaynak : İHA