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TSK personel sayısını açıkladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının toplam personel mevcutlarını açıkladı. 201’i General/Amiral olmak üzere toplam profesyonel personel sayısının 153 bin 769, genel toplamın ise 401 bin 199 olduğu bildirildi.

Güncel / 1 Şubat 2017 Çarşamba 12:55
TSK personel sayısını açıkladı

TSK, Deniz, Kara ve Hava komutanlıklarındaki mevcut personel sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre mevcut personel sayıları ve statüleri şu şekilde:

“General/Amiral 201, Subay 25 bin 728, Astsubay 64 bin 655, Uzman Erbaş 47 bin 167, Sözleşmeli Erbaş/Er 16 bin 18, Profesyonel Personel Toplamı 153 bin 769. Yedek Subay 6 bin 755, Erbaş/Er 201 bin 760, Yükümlü Personel Toplamı 208 bin 515; Askeri Personel Toplamı 362 bin 284. Kuvvet Komutanlıkları Sivil Memur/İşçi 29 bin 369, Genelkurmay Başkanlığı Sivil Memur/İşçi 3 bin 136, Milli Savunma Bakanlığı Sivil Memur/İşçi 6 bin 410, Sivil Memur/İşçi Toplamı 38 bin 915. Genel Toplam 401 bin 199. Askeri Personel İçinde Uzman Personel Oranı (Svl.Me./İşçi hariç) yüzde 42.” Kaynak : İHA

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