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Recep İvedik'e büyük şok!

Bir dönem Ergenekon davasında tutuklu kalan Avukat Yusuf Erikel, Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 5 hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncel / 1 Şubat 2017 Çarşamba 18:23
Recep İvedik'e büyük şok!

Şahan Gökbakar'a bir şok daha...

Geçtiğimiz günlerde Recep İvedik 5 filminin fragmanını yayınlanmış, fragmandaki Azeri boksör ile Recep İvedik karakteri arasında geçen dövüş sahnesi eleştirilerin hedefi olmuştu.

Şahan Gökbakar, filmdeki o sahneyle ilgili kimseyi kırmak istemediğini söyleyerek o bölümü filmden kaldırılacağını açıklamıştı.

Gökbakar şimdi de suç duyurusuyla karşı karşıya...

Bir dönem Ergenekon davasında tutuklu kalan Avukat Yusuf Erikel, Şahan Gökbakar'ın son filmi Recep İvedik 5'te 'Türk milletinin aşağılandığını' iddia ederek filmin gösteriminin ve fragmanlarının durdurulmasını istedi.

İşte o açıklama;









Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Yusuf ErikelRecep İvedikBoksörAzeriŞahan Gökbakar


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