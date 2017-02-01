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Polis memuru Cerrahpaşa Hastanesi'nde intihar girişiminde bulundu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi gören ve intihar girişiminde bulunan polis memurunu ikna edildi.

3. Sayfa / 1 Şubat 2017 Çarşamba 14:02
Polis memuru Cerrahpaşa Hastanesi'nde intihar girişiminde bulundu
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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğinde tedavi gören polis memuru, intihar etmek üzere kendini odaya kilitledi. İntihar girişiminde bulunan polis memuru ikna edildi.

2 yıldır psikolojik tedavi gören ve silahına el konulan polis memuru polis memuru H.K.'nin Gaziosmanpaşa'da geri hizmette görevli olduğu, 2013'ten beri tedavi gördüğü öğrenildi. İntihar girişiminde bulunan polis, müzakereci polisin ikna etmesi sonucu eylemine son verdi. Polis memuru Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.



Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay yaptığı açıklamada, 'Hastanemizin takibinde bulunan polis arkadaşımız muayeneye geliyor. Doktor arkadaşımız, durumunu çok iyi görmediği için onu hastaneye yatırmayı teklif ediyor fakat polis arkadaş yatırılmayı kabul etmiyor. O sırada yanında getirdiği, başka arkadaşından aldığı ya da gasbettiği silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunmaya çalışıyor. Hiçbir arkadaşımızı rehin almış değildir. Odada yalnız kendisi. Polis arkadaşlarımız kendisini ikna etmeye çalışmaktadır. Herhangi bir rehine krizi yoktur' dedi.


Rehinİstanbul ÜniversitesiPolis EkipleriCerrahpaşa Tıp Fakültesi


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