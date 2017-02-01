PKK - ASALA ittifakı CIA belgelerinde

CIA tarafından gizliliği kaldırılarak internet kullanıcılarının erişimine açılan belgelerde terör örgütleri PKK ve ASALA'nın isimleri birçok yerde birlikte zikredildi. İki örgüt arasındaki ilişkinin 1980'lerden itibaren CIA'in istihbarat belgelerine ve terörizm hakkındaki raporlarına yansıdığı göze çarptı.



Bu belgeler arasında dikkat çekenlerden biri Ocak 1984 tarihli 'Ermeni Gizli Ordusu' başlıklı rapor oldu. Raporda, terör örgütü ASALA hakkında CIA'in verdiği ayrıntılı bilgiler ve örgütün yapısı üzerine analizler aktarıldı.



Raporun 'Örgütün Değişen Taktikleri ve Organizasyonu' başlıklı bölümünde iki örgüt arasındaki bağlantıyı ortaya koyan ifade göze çarptı.



Bu bölümde, 'ASALA, PKK ile ittifak kurduğunu ve Kasım 1980'de PKK ile Fransa'nın Strazburg şehrindeki Türk Konsolosluğuna saldırı düzenlediğini kabul etti.' ifadesi yer aldı.



Bir başka belgede de terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki ideolojik ve silahlı yapısı anlatıldı.



26 Ağustos 1985 tarihli belgede, PKK ile Ermeni teröristlerin ilişkisi hakkında '1984 yazında PKK, kendi militanlarından, diğer Kürt ve sol gruplardan ve muhtemelen bazı Ermeni teröristlerden oluşan 'HRK' ismiyle anılan bir birim oluşturdu.' ifadesi kullanıldı.



Aynı belgede ayrıca PKK'nın yapılanma ve eylem düzenleme konusunda Ermeni terör örgütlerini kendisine model olarak seçtiği, bu şekilde şiddeti 'psikolojik etki' yaratmak için kullandığı belirtildi. Kaynak : AA