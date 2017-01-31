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MGK sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan 2017 yılının ilk MGK’sı 8 saatin ardından sona erdi.

Siyaset / 31 Ocak 2017 Salı 23:10
MGK sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan 2017 yılının ilk MGK'sı 8 saatin ardından sona erdi..

8 saat süren MGK toplantısında terör tehdidine karşı alınacak tedbirler konuşuldu. 

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada; ''Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulmasının, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırladığı belirtilmiştir.

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir.
Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

Suriye'de gerçekleştirilen ateşkesin korunması ve güçlendirilmesi ile Astana Toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınarak, Türkiye'nin, siyasi geçiş sürecinin başlatılmasına yönelik çabalarını ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği kaydedilmiştir.' denildi. Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


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