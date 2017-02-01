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Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji'den kar erimelerine karşı kritik uyarı geldi.

Yaşam / 1 Şubat 2017 Çarşamba 11:10
Meteoroloji'den yeni uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'in bazı illeri için kar erimelerine karşı uyarı yaptı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kar erimeleri nedeniyle heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

'Yarından (02.02.2017 Perşembe) itibaren batı bölgelerden başlamak üzere hava sıcaklıklardaki ani ve hissedilir (10 ila 12 derece) artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz illerimizden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerde ki mevcut yüksek miktarda ki karın (kıyılarda 25-75, iç kesimlerinde 100-150 cm) önümüzdeki hafta başına kadar kar erimelerinin meydana getirebileceği olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.'


Kaynak : AA

Meteoroloji


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