Latif Şimşek: Elif Doğan'ın faturasını kim ödeyecek?

CHP'li Katip Üye Elif Doğan Türkmen'in 13 ayda 2 milyon lirayı aşan iletişim ve haberleşme gideriyle ilgili tartışmalar devam ediyor.



TBMM Başkanlık Divanı, tasarruf önlemleri için toplanırken konu CHP'nin de gündeminde. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda Doğan'ın kredi çekip faturayı ödemesinden vekiller arasında para toplanmasına kadar bir çok öneri ortaya atıldı. Doğan'a 'disiplin sopası' gösterilmesi yine konuşulanlar arasında...



İşte gazeteci Latif Şimşek'in kaleminden CHP'deki fatura krizi:



CHP milletvekili Elif Doğan Türkmen`in milyonluk telefon faturası CHP`de krize yol açtı. Grup Başkan Vekili Engin Altay bile 2 milyonluk fatura karşısında, “Abartmış” diyerek, vicdanının sesine kulak vermişti. Sonra da eklemişti; “Belki bir kısmını kendisi ödemeyi düşünebilir.”



CHP bu fatura krizini, dün (31 Ocak), Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle görüşerek çözüm bulmaya çalıştı. Peki neydi CHP`nin bulduğu çözümler?



Önce, tespitler konuşuldu. Tüm CHP yönetimi, kabul edilmez faturanın CHP`ye zarar verdiği görüşünde birleşti.



“Kendi seçmenimiz bile bizi topa tuttu. Böyle bir fatura kabul edilemez, diyorlar”

“CHP Genel Merkezi`nin bir yıllık telefon faturasını bile 5`e katlamış”

“Elif Doğan`ın savunmasını almamız gerekir”

“Ama bir açıklama yapmıyor. Bilmiyordum, diyor. Öyle şey olmaz”

“On binlerce kişiye her gün SMS atmış olmalı”



Tespitler böyle uzayıp gidiyor. Ama asıl ilginç olan çözüm önerileri. Kılıçdaroğlu soruyor:



“Arkadaşlar, bu artık Elif Doğan`ın değil, CHP`nin bir meselesi haline geldi. Ne öneriyorsunuz?”



Öneriler, belli bir merkezde buluşuyor.



Önce faturanın Elif Doğan Türkmen tarafından ödenmesi üzerinde duruluyor. Ancak, bu faturayı kendi başına ödemesinin mümkün olmadığı konuşuluyor.



“O zaman CHP`nin kasasından ödeyelim” diye başka bir öneri geliyor.



Anında itirazlar yükseliyor:



“Bin liralık bir ödemede değil bu! Ödersek tepki alırız. Hem yasal olarak böyle bir ödeme yapmamız mümkün olur mu?”



Bir parti meclisi üyesi imece çözüm üzerine teklif getiriyor:



“CHP`li milletvekilleri arasında para toplayıp ödeyelim. Herkes gücü oranında katkıda bulunsun.” Bu öneri dikkate alınmaya değer bulunuyor. Bazı vekiller aranarak nabız yoklaması yapılıyor. Ancak kimse ödemeye yanaşmıyor.



Bunun üzerine, varlıklı kimi eski parti meclisi ve MYK üyesi isimler aranıyor. Onlar da kibarca böyle bir ödemeye destek olamayacaklarını söylüyorlar. Tartışma bir ara alevleniyor ve Elif Doğan`ın disiplin kuruluna sevk edilmesini önerenler çıkıyor. Bir üye, “Aylin Nazlıaka`yı hiç yüzünden ihraç ettik. Böyle bir durumda disiplin kurulunu çalıştırmak en doğrusu” yorumunu yapıyor.



Son öneri, İş Bankası üzerinden geliyor. Elif Doğan`ın İş Bankası`ndan kredi çekip hesabı kapatması ve taksitle geri ödemesi konuşuluyor. Ama 2 milyon liranın taksitleri bile Milletvekili maaşını çok çok aşıyor. Sonuçta, TBMM Başkanlık Divanı toplantısının sonucunu beklemekten başka yapacak şey olmadığı anlaşılıyor ve toplantı sonucuna göre bir strateji geliştirilmesi üzerinde uzlaşılıyor.





Peki TBMM Başkanlık Divanı`ndan nasıl bir karar çıkabilir? Başkanlık Diva`nında Ak Parti, CHP, MHP ve HDP`li üyeler var. Divan`dan şu kararlar çıkabilir:



Başkanlık Divanı üyelerinin iletişim harcamalarında herhangi bir sınırlama olmadığı için, Elif Doğan Türkmen`in davranışı “etik dışı” değerlendirilir ve “uyarı, kınama” cezası verilebilir.



Ya da, TBMM`yi bilerek ve isteyerek zarara uğrattığı kanaatine varılırsa, diğer başkanlık divanı üyelerinin ortalama iletişim masrafları çıkarılıp geri kalanı kendisinden istenebilir.



Bir başka seçenek de, iç tüzükte kısıtlayıcı bir madde olmadığı için, herhangi bir müeyyide uygulanmaz, bundan sonrası için tüm başkanlık divanı üyelerine iletişim kotası getirilerek konu milletin vicdanına bırakılır.



Siyaseten gerçek olan ise her üç halden de CHP olumsuz etkilenir.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel