Vali Şahin, nezaket ziyaretinde bulunan Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'ı makamında kabul etti. Altınalan ile bir süre görüşen Şahin, kentteki güvenlik durumu ve zaman zaman yaşanan terör saldırılarını değerlendirdi.



AA'nın 2016 yılı almanağını inceleyen Şahin, bu sene içinde çok olay meydana geldiğine değinerek, 'Şöyle bir bakıldığında bir yılda, bir yüzyıla sığacak olaylar yaşadık.' dedi.



İstanbul'da güvenlik ve huzurun sağlanması çalışmalarının büyük ciddiyetle yürütüldüğünü aktaran Şahin, özellikle asayiş olayları bakımından başarılı bir performans ortaya koyulduğunu belirtti.



İstanbul'un büyük kentlerle kıyaslandığında güvenlik açısından iyi noktada bulunduğunu vurgulayan Şahin, 'Metropol güvenliği açısından bölgemizden (Orta Doğu) kaynaklı terör tehdidi dışında İstanbul, dünyanın en güvenli metropollerinden birisi. Güvenlik güçlerimiz asayiş olaylarını önlemede başarılıdırlar. 15 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da, asayiş olayları çok yüksek değil. Gönül hiç olayın olmamasını ve cinayetlerin işlenmemesi ister tabii ki. Ama böyle büyük metropollere baktığınız zaman İstanbul gerçekten çok güvenli.' diye konuştu.



Güvenlik güçlerinin Reina'da 39 kişiyi katleden terörist Abdulgadir Masharipov'u yakalamasının önemli bir başarı olduğunu, bundan dolayı emeği geçen herkesi kutladığını dile getiren Şahin, terör saldırılarıyla murat edilen amaca ulaşılmaması hususunda ise basına büyük görev ve sorumluluk düştüğünü ifade etti.



Vali Vasip Şahin, gerçeklerin topluma yansıtılması konusunda AA'nın işlevini ve hassasiyetini bildiğini, bunu takdir ettiğini sözlerine ekledi.



Hüseyin Altınalan ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Bildiğiniz gibi ülkemizdeki yazılı, görsel ve işitsel medyanın neredeyse tamamına yakını abonemiz. Ajansımız ülkemize yönelik algı operasyonlarına ve psikolojik harekat hamlelerine karşı durmakta ve haberi en doğru şekilde, olduğu gibi duyurmakta, gelişmelerle ilgili ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmektedir.' ifadelerini kullandı.



Kara propaganda ve yalan haberleri önlemek, terör saldırıları gibi rutin dışı gelişmeleri ilk olarak hızlıca dolaşıma sunmanın önemli olduğuna değinen Altınalan, 'İstanbul'un en üst yöneticisi olarak bizlere sunduğunuz katkılar dolayısıyla AA adına çok teşekkür ediyorum.' diye konuştu. Kaynak : AA