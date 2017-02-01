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Hülya Sancaklı hayatını kaybetti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel / 1 Şubat 2017 Çarşamba 09:41
Hülya Sancaklı hayatını kaybetti

Medicana International İstanbul Hastanesinin yazılı açıklamasında, 14 Ocak'ta ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanede ameliyata alınan Sancaklı'nın tedavisinin, genel cerrahi yoğun bakım ünitesinde yapıldığı belirtildi.

Ameliyat sonrası devam eden kritik sürecin, hastanenin Nöroşirurji Kliniği Başkanı Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından titizlikle takip edildiği kaydedilen açıklamada, '19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Hülya Sancaklı, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 07.35'te hayatını kaybetmiştir.Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.' denildi.

MHP Milletvekili Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın 14 Ocak'ta intihar girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

Kaynak : AA

MilletvekiliMhpSaffet Sancaklı


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