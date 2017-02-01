HSYK 7 hakim ve savcıyı açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında aralarında mahkeme başkanlarının da bulunduğu 7 hakim ve savcıyı açığa aldı.



Açığa alınan isimler arasında, Ankara 2. Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy da bulunuyor.



Aksoy daha önce, MİT TIR'ları soruşturmasında FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle bazı hakim ve savcılar için tutuklama kararı vermişti.



Açığa alınan isimlerin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.