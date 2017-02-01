USD (Alış - Satış) : 3,77 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

HSYK 7 hakim ve savcıyı açığa aldı

HSYK, FETÖ soruşturması kapsamında 7 hakim ve savcıyı açığa aldı. Açığa alınan isimlerin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Güncel / 1 Şubat 2017 Çarşamba 16:06
HSYK 7 hakim ve savcıyı açığa aldı

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), FETÖ soruşturması kapsamında aralarında mahkeme başkanlarının da bulunduğu 7 hakim ve savcıyı açığa aldı.

Açığa alınan isimler arasında, Ankara 2. Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy da bulunuyor.

Aksoy daha önce, MİT TIR'ları soruşturmasında FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle bazı hakim ve savcılar için tutuklama kararı vermişti.

Açığa alınan isimlerin FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek KuruluMuharrem YılmazTutuklama KararıAğır Ceza Mahkemesi


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı