USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,79 EURO (Alış - Satış) : 4,06 - 4,06

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım ödül töreninde konuşuyor!..

Fırat Kalkanı'nda 163 hedef vuruldu, 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'inci gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 163 hedef vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 1 Şubat 2017 Çarşamba 08:59
Fırat Kalkanı'nda 163 hedef vuruldu, 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı'nın 162'nci gününde terör örgütü DEAŞ'a ait 23 hedef vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için 24 Ağustos 2016'da başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı" sürüyor.

Harekatın 162'nci gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen ve hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 163 DEAŞ hedefi vuruldu. Atışlarla bölgedeki terörist grupların faaliyetleri baskı altına alındı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 23 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatında barınma amaçlı kullanılan 21 bina, bir karargah binası ve bir bombalı araç imha edildi.

İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 14 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerince harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3 bin 550 el yapımı paylayıcı ve 55 mayın tesirsiz hale getirildi.

Bu arada Genelkurmay Başkanlığınca El Bab ve Bzagah DEAŞ hedeflerine yönelik hava harekatlarının görüntüleri de paylaşıldı.

Terör ÖrgütüFırat KalkanıSuriyeBombalı Araç


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı