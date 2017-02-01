Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alınan FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in yeğeni adliyeye sevk edildi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 6 Ocak 2017 tarihinde gözaltına alınan Fethullah Gülen'in Turgutlu'da yaşayan ablasının oğlu M.S.A., emniyet sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen FETÖ şüphelisi M.S.A.'nın savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Kaynak : İHA