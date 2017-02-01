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Fetullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gözaltına alınan FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in yeğeni adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 1 Şubat 2017 Çarşamba 12:49
Fetullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından 6 Ocak 2017 tarihinde gözaltına alınan Fethullah Gülen'in Turgutlu'da yaşayan ablasının oğlu M.S.A., emniyet sorgusunun ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen FETÖ şüphelisi M.S.A.'nın savcılık sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Kaynak : İHA

Emniyet MüdürlüğüFetö Terör Örgütü


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