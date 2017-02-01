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Dilek Öcalan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılanan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkında ’yakalama’ kararı çıkarıldı.

Güncel / 1 Şubat 2017 Çarşamba 12:40
Dilek Öcalan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Dilek Öcalan'ın avukatları Sevda Çelik Özbingöl, Dilara İnal ve Faruk Bedlek hazır bulundu. Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Öcalan hakkında savunmasının alınmasına yönelik 'yakalama' kararı vererek duruşmayı erteledi.

Milletvekili Öcalan hakkında, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılarak, konvoydaki davranışlarının !terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu' gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Kaynak : İHA

MilletvekiliDilek ÖcalanHdp


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