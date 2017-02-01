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CNN firari FETÖ'cü ile röportaj yaptı

Türkiye'yi karalamak için her fırsatta yalan haber yapan Amerikan kanalı CNN, bu sefer de darbeci hainle özel röportaj yaptı.

Televizyon / 1 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
CNN firari FETÖ'cü ile röportaj yaptı

Kimliği gizli tutulan FETÖ'cü 'üst düzey asker' Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin 'zayıf' durumda olduğunu ileri sürdü.

Hain röportajda, 'Şu an Türkiye'de silahlı kuvvetlerin çok zayıf durumda olduğunu, hatta uçak uçuramayacak hale geldiğini' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da yalan haber yapmakla suçladığı CNN International'ın bu röportajı büyük tepki topladı.

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