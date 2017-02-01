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CNN'e konuşan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

CNN'e konuşan FETÖ'cü komutanın kimliği belli oldu. İddialara göre TSK hakkında olmadık iftiralar atan o isim FETÖ'cü olduğu için Almanya'ya kaçan Tuğgeneral Mehmet Yalınalp!

Dünya / 1 Şubat 2017 Çarşamba 22:17
CNN'e konuşan FETÖ'cünün kimliği belli oldu

CNN International kanalının yüzünü gizleyerek isim vermediği FETÖ'cü askerin kimliği deşifre oldu. "TSK'nın zor durumda olduğunu ve uçak uçurmakta bile zorlandığını" iddia eden FETÖ'cü hainin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ileri sürüldü.

Mick Krever ve Atika Shubert tarafından yapılan röportajda kimliği gizli tutulan ve "TSK çok zor durumda, uçak uçurmakta bile zorlanıyor" şeklinde iftirada bulunan hainin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı.

DEVRELERİ O HAİNİ TANIDI

Devre arkadaşları, CNN'nin sesini değiştirmeye çalıştığı Mehmet Yalınalp'i siluet ve el hareketlerinden tanıdı.




DARBECİ YALINALP, ALMANYA'YA SIĞINDI

Almanya'daki NATO üssünde hava kumanda strateji şefi olarak görev yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Almanya'da sığınan darbeci Mehmet Yalınalp, 1 Ağustos'ta yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Akın Öztürk, 2014'te Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde Mehmet Yalınalp'i birinci sıradan tuğgeneral rütbesine terfi ettirmişti.

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