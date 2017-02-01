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Çeyrek altın ve altın fiyatları 01.02.2017

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı beklenirken, altının gram fiyatı, 147 liranın altında seyrediyor.

Ekonomi / 1 Şubat 2017 Çarşamba 10:23
Çeyrek altın ve altın fiyatları 01.02.2017

Dün 145 lira seviyesine kadar gerileyen altının gram fiyatı günü 147,04 liradan tamamladı.

Altının gramı bugün 147,20 liraya kadar yükseldikten sonra 147 lira seviyesinin altına geriledi. Altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla 146,80 liradan işlem görüyor.

Altının onsu ise dün 1.215,39 dolara kadar çıkmasının ardından günü 1.212,00 dolardan kapattı. Bugün Asya piyasalarında 1.213,33 doları gören altının onsu, şu dakikalarda 1.207,42 dolardan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 983 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün, akşam saatlerinde Fed'in vereceği faiz kararının takip edileceğini belirterek, 'Faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmesini beklemediğimizden, altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz.' ifadelerini kullandı.

Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.208-1.228 dolar aralığında, altının gram fiyatında ise 146,50-148,50 lira aralığında işlem gerçekleştirileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak : AA

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