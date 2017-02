İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Prof. Dr. Canan Karatay'ın sunum eşliğinde bir söyleşi gerçekleştirecek. Söylediği ve önerdikleriyle gündem oluşturan bir isim olan Prof. Dr. Karatay, Türk Tabibler Birliği, Türk Kardioloji Derneği, Fellow of the Scientific Council of International Colege of Angiolog (FICA), Avrupa Tıp Eğitimi Derneği (Association for Medical Education in Europe-AMEE), Uluslararası Tıp Eğitimi Derneği (An International Association Medical Education), Uluslararası Kadın Rektörler Komitesi üyelikleri bulunuyor. Dinleyicilerin sorularını da cevaplaması beklenen Prof. Dr. Karatay'ın 2 kitabının ise ücretsiz dağıtımının yapılması planlanıyor.



Halk Arenası ertelendi



Öte yandan 3 Şubat Cuma günü gerçekleşeceği duyurulan Halk Arenası programı, teknik nedenlerden dolayı 24 Şubat Cuma günü saat 20:00'ye ertelendi. Etkinlik Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Kaynak : İHA