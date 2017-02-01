Büyük Birlik Partisi'nden referandum açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler yaptığı yazılı açıklamada, “Meclisimiz Anayasa değişikliği hususunu halka taşımak üzere bir referandum kararı almıştır. Anayasa değişikliği teklifinin Meclise sevk edildiği ilk günlerde Meclis çalışmalarına katkı sağlayacağına inandığımız önerilerimizi ve çekincelerimizi ihtiva eden raporumuzu tüm siyasi partilerimize göndermiştik. Referandum sürecindeki birinci önceliğimiz; ülkemizin içinde bulunduğu şu günlerde, ayrıştırıcı ve kavgacı üsluptan uzak bir kampanya yürütülmesidir. Kimse bu hususta “evet” ya da “hayır” şeklinde dile getireceği siyasi iradesi yüzünden ötekileştirilmemeli, kamplaştırılmamalıdır. Partimizin Referandum sürecinde, içinde bulunduğu ortak bir cephe ile birlikte hareket edeceği şeklinde basına düşen haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.



Şu ana kadar her hangi bir siyasi parti ile referandum hususunda bir görüşmelerinin olmadığını dile getiren Şenliler, “Türkiye’nin en deneyimli siyasi partilerinden biri olan Büyük Birlik Partisi; elbette ki tüm parti teşkilatlarımız ve yetkili kurullarımızda istişare edildikten sonra referandum hususundaki kararını kamuoyu ile paylaşacaktır” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA