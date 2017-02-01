USD (Alış - Satış) : 3,77 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

Beyoncé ikizlere hamile

Dünyaca ünlü pop yıldızı Beyoncé, Instagram hesabından ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı.

Kültür-Sanat / 1 Şubat 2017 Çarşamba 23:22
Beyoncé ikizlere hamile

Dünyanın en ünlü pop yıldızlarından Beyoncé ve eşi ünlü rapper Jay-Z bir kez daha çocuk sahibi oluyor.

Magazin dünyasının en ünlü çiftlerinden biri olan ikilinin bir süredir ilişkilerinde sorunlar olduğu ve ayrılabilecekleri iddia ediliyordu.

Fakat son günlerde magazin basınında yer alan iddialar, Beyoncé'un geçirdiği vücut değişimi görüntüsü üzerinden, ünlü yıldızın hamile olabileceğini ifade ediyordu.

Ve bu iddiaları teyit eden bilgi Beyoncé'un kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla doğrulandı.

Beyoncé, Instagram hesabında hamilelik fotoğrafını paylaşarak ikiz bebeklere hamile olduğunu duyurdu.

35 yaşındaki yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aşkımızı ve mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İki kez daha kutsanmış bulunuyoruz. Ailemizin iki yeni üyeyle büyüyeceği için minnettarız ve iyi dilekleriniz için teşekkür ediyoruz - Carter Ailesi”

Instagram


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı