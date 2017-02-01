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Beyaz Saray'dan sert çıkış! Resmen uyarıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn: 'Obama yönetimi Tahran'ın kötü niyetli adımlarına gereken cevabı vermekte başarısız olmuştur. Trump yönetimi ise İran'ın, Ortadoğu'daki güvenlik, refah ve istikrarı tehlikeye atan, aynı zamanda Amerikalıların hayatlarını riske atan bu eylemlerini kınıyor'

Dünya / 1 Şubat 2017 Çarşamba 22:38
Beyaz Saray'dan sert çıkış! Resmen uyarıyoruz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Tahran yönetiminin balistik füze denemesinin hem bölgeye hem de ABD'ye tehdit teşkil ettiğini vurgulayarak, 'Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz.' dedi.

İran'ın balistik füze denemesiyle ilgili Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında söz alan Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn, Donald Trump yönetiminin İran'ın son dönemdeki eylemlerinden hoşnut olmadığını belirtti.

Tahran'ı hem balistik füze denemesi hem de Yemen'de İran destekli Husilerin bir Suudi gemisine saldırısı sebebiyle suçlayan Flynn, 'Bunlar, İran'ın Ortadoğu'daki istikrarsızlaştırıcı eylemlerini uluslararası kamuoyuna açıkça gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

- BMGK kararına ters

Birkaç gün önce İran'ın gerçekleştirdiği balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyinin (BMGK), 2231 sayılı kararına da ters düştüğünü belirten Flynn, İran destekli Husilerin eylemlerinin ABD'nin bölgedeki müttefiklerini doğrudan tehdit ettiğini de savundu.

Flynn, 'Obama yönetimi Tahran'ın kötü niyetli adımlarına gereken cevabı vermekte başarısız olmuştur. Trump yönetimi ise, İran'ın, Ortadoğu'daki güvenlik, refah ve istikrarı tehlikeye atan, aynı zamanda Amerikalıların hayatlarını riske atan bu eylemlerini kınıyor.' ifadelerini kullandı.

İran'la nükleer anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından birçok kez eleştirildiğini dile getiren Flynn, sözlerinin sonunda, 'Bugün itibariyle İran'ı resmen uyarıyoruz.' dedi.

BMGK'nın 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararında İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.

İran'ın elindeki orta ölçekli balistik füzelerinin menzilinin 3 bin kilometreyi bulduğu iddia ediliyor. Kaynak : AA

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