Başbakan Yıldırım ödül töreninde konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım
Sivil Toplum Farkındalık
Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Sosyal sorunların temelinde bölgeler arasındaki refah farklılığı yatmaktadır. Bu nedenle cazibe merkezleri projemizi başlattık. Güneydoğu Anadolu
'daki 23 ilimizde terörün neden olduğu alkınmanın gecikmesini ve doğu ile batı arasındaki farkın kaldırılması için bu projeyi başlattık. Daha proje açıklanır açıklanmaz bin 200 başvuru aldık, proje tutarı 20 milyar lirayı geçiyor. 115 binin üstünde doğrudan istihdam geliyor.
Bizim sivil toplum
kuruluşlarımızın en önemli görevi çalıştıklarında alanda toplumsal birlikteliği sağlamak, ülkenin her sorununa karşı ilgisiz kalmamak. Sorunları torunlara havale etmemek. İktidar sizden yetki aldı, vadettiği işleri yapacak şeytan taşlamaktan vakit bulursa. Ama siz iktidara yön vereceksiniz, fikirlerinizi paylaşacaksınız, hukuk devleti içerisinde de uyarılarınızı yapacaksınız.
Çevrenin korunması orman alanlarının eksilmemesi için mücadele etmek gerekli. Malesef bizde bazı STK örgütleri toplumun genel beklentisini değil birtakım marjinal grupların sözcülüğünü yapıyor. Gezi olaylarının yaşandığı günlerde Brezilya ve Meksika'da da benzer olaylar oluyor, oradaki insanlar 'Paraları çer çöp etmeyin, yatırım yapın' diye bağırıyordu, biz de de 'yapmayın' diye bağırdılar. Ülkemizin kalkınması için daha çok çalışmamız lazım.
ABD'li üst düzey bir yetkili, Türkiye'nin son 15 yılda ne yaptığını görmede altyapı çalışmalarına başlamamamız lazım diyor. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor, ABD'de hızlı tren yok. Bu gürültülerin arkasında bir sebep var, Türkiye'nin etkin olmasını istemiyorlar.
Ayrıntılar geliyor...