Başbakan Binali Yıldırım, 'Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri' töreninde konuşma yaptı.

Terörü ülke gündeminde en aşağı sıralara indireceğiz. Daha fazla ekonomi, daha fazla iş, daha fazla aş ve ülkemizin her köşesinde insanlarımızın mutlu olması için, emniyet içinde yaşaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.23 ilimizde terörün neden olduğu, doğu-batı arasındaki farkın kaldırılması için çok önemli bir proje açıkladık. İktidar sizden yetki aldı, görevini yapacak. Siz de iktidara yön verecek, öneriler de bulunacaksınız.Gezi olaylarında ne oldu? Parktaki düzenlemede 8-10 ağacın yerinin değiştirilmesi miydi mesele? Dünyanın en büyük havalimanını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Marmaray'ı, yolları-tünelleri yapmayın dediler. Venezuela'da aynı anda yol, köprü yapın diye bağırıyorlardı.Türkiye'de hızlı tren var, ABD'de yok. Dünyanın en büyük havalimanını Türkiye yapıyor. Bu gürültülerin arkasında bir neden var. Bizim tarihi sorumluluğumuz var. Biz bölgede önemli emniyet unsuruyuz. Her 5 Suriyelinin 3'ünü biz misafir ediyoruz. 3 milyondan fazla mülteci ağırlıyoruz. Bunu severek yapıyoruz. Her şeyden önce onlar insan. Takdir var, takviye yok. Uluslararası camia sorumluluğunu hatırlamalı.Anamuhalefet partisi Genel Başkanı bir mülakatta diyor ki 'Dayatmayla anayasa olmaz.' Bu, Meclisi yok saymaktır. Mecliste görüşüldü bu anayasa, kendisi de oradaydı. Millet iradesinin temsili neredir? Meclistir. Milletin temsilcileri orada. Bütün bunlar ortadayken, 'Bu anayasa değişikliği dayatmadır' demek, siyaseti, milli iradeyi inkar etmek demektir. Talihsiz bir beyanattır. Biz anayasa falan yapmadık. Anayasa değişikliğini millete götürecek altyapıyı hazırladık. Siz teklif getirin, biz de getirelim. Birlikte oylayalım, ikisini millete götürelim. Millet ne derse o olsun dedik. Buna da yanaşmadılar. Demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Meclis iradesini yok saymak... Günü gelince millet de sizi yok sayar.2007 yılında bir e-muhtıra oldu. 28 Şubat benzeri ayar girişimi oldu. Biz de geri gönderdik. Herkes işini yapsın dedik, işler düzeldi. 2007'deki cumhurbaşkanı seçiminde vesayetçiler, CHP'yi kullandılar. 367 milletvekili olmazsa seçilemez dediler. Hukuk garabetini önümüze koydular. Referandum yaptık, o tarihten itibaren anayasa değişikliği kararı kabul gördü. Vekilleri nasıl ben seçiyorsam, cumhurbaşkanını da ben seçerim dedi. O gün yapılan işin eksik kalan yönüdür.Bunu yapmazsak ne olacak? Çift başlılık devam edecek. Bir yandan güçlü parlamenter sistem var, bir yandan halkın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanı. Olmaz. Bir koltukta iki kaptan olmaz. Kaptanın tek olması lazım. Kişiler gelip geçici, önemli olan memleket. Koltuk sevdasında olsak biz bu değişikliğin peşinde olmayız. Kişiler gelip geçici. Milletin geleceği bizim için önemli. İrade, yetki ve sorumluluğu milletin ülkeyi yönetenlere vermesidir. Vatandaşa işi yaptırmak yanlış mı? Asıl gelince vekil geçersiz olur.Kıyamet kopuyor. İki sandık arasında yetkiyi alıyorsun. Ne kadar iyi yaparsan yap üçüncü yok. Cumhurbaşkanına kimse bir şey diyemiyor... Mevcut sisteme bakın, sorumsuz. Sorumluğu yok, istediğini yapabilir. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu kalkıyor. Herhangi bir suçla suçlanabiliyor. Her suçla suçlanabiliyor, yargılanmasının yolu açılıyor. Birinci sistemde 4'te üçtü. Daha az milletvekilinin oyuyla yargılanıyor. 3'te 2 yetiyor. Her şeyi doğru söyleyelim, abartmayalım. Millet herkesi dinlesin, kararını versin.Yargı bağımsız yerine tarafsız olsun diyoruz. 18 yaş gençlerimiz hem seçsin hem seçilsin diyoruz. Niye karşı çıkıyorsunuz? Askeri yüksek yargıyı kaldıralım. Yargıda birlik olsun diyoruz. Bunun nesine karşı çıkıyorsunuz? Sıkıyönetim Türkiye'nin anayasasından kalksın diyoruz. Bunun nesine karşı çıkıyorsunuz? Milletin beklentilerine, isteklerine karşı çıkılmaz.