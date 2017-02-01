AP'de şok talep: Trump'ı Avrupa'ya almayalım

Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan toplantıda, AP Sosyalist Grup Başkanı Gianni Pitella, Trump'ın ilk başta bir "şaka gibi göründüğünü" ancak sonradan "kabusa döndüğünü" ifade ederek, "Tarihsel olarak meseleleri hafife alma gibi bir huyumuz var. Meseleleri hafife aldığımızda, savaş çıkaran ve kan döken diktatörlerle karşı karşıya kaldık." dedi.



Yasağın sınırları korumakla bir ilgisinin bulunmadığını, Trump'in iş yaptığı ülkelere göre birilerinin yasaklanıp diğerinin silahlandırıldığını kaydeden Pitella, "Bu sığınma hakkı ve hukukun egemenliği ilkesine bir saldırı." ifadesini kullandı.



"AVRUPA'NIN KAPISI TRUMP'IN YÜZÜNE KAPATILMALI"



AB'den ayrılma kararı alan İngiltere'nin Başbakanı Theresa May'den ABD'nin AB'yi yok edecek Truva atı olmamasını isteyen Pitella, "Sorun çözülene kadar Trump'ın Avrupa'ya davet edilmemesi iyi olur. Ben de işbirliğinden yanayım. Ancak Trump çizgisini değiştirine kadar, Avrupa'nın kapısı yüzüne kapatılmadı." ifadesini kullandı.