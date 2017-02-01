USD (Alış - Satış) : 3,77 - 3,78 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

AP'de sert çıkış: Bu elçiyle çalışamayız

Trump'ın AB elçisi olacağı belirtilen Malloch'un 'Euro çökebilir' şeklindeki yorumu AP'de sert tepkiyle karşılandı.

Dünya / 1 Şubat 2017 Çarşamba 22:19
AP'de sert çıkış: Bu elçiyle çalışamayız

Brüksel'deki Genel Kurul'da toplanan AP'de Trump hakkında çok sert eleştiriler dile getirildi. Trump'ın yanı sıra ABD'nin yeni AB elçisi olacağı belirtilen Ted Malloch'un "euro çökebilir, AB yıkılabilir" şeklindeki sözü de tepkiyle karşılandı.

AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Başkanı Manfred Weber, Trump'ın "işkencenin sorgularda işe yaradığını" söylediğini hatırlatarak, işkence yapmanın bir devleti kriminal yapacağını söyledi.

"BİZ BU ELÇİYLE ÇALIŞAMAYIZ"

ABD'nin yeni AB elçisi olacağı belirtilen Ted Malloch'un "avronun çökebileceği ve AB'nin yıkılabileceği" yönündeki sözlerine de atıfta bulunan Weber, "AB'nin sonunun gelmesini isteyen bir elçiyle çalışamayız. ABD'nin AB elçisi böyle biri olamaz. Trump, 'Önce ABD' diyor ve AB ile Çin'i rakip olarak gördüğü için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin gibi Avrupalıları bölmek ve zayıflatmak istiyor. Dünya bir kavşakta." dedi.

AvrupaGenel KurulDevlet BaşkanıBrükselTrump


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

ELİF DOĞAN’IN FATURASINI CHP Mİ ÖDEYECEK?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

TRUMP FETÖ’YÜ VERMEK ZORUNDA!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı