AP'de sert çıkış: Bu elçiyle çalışamayız

Brüksel'deki Genel Kurul'da toplanan AP'de Trump hakkında çok sert eleştiriler dile getirildi. Trump'ın yanı sıra ABD'nin yeni AB elçisi olacağı belirtilen Ted Malloch'un "euro çökebilir, AB yıkılabilir" şeklindeki sözü de tepkiyle karşılandı.



AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) Başkanı Manfred Weber, Trump'ın "işkencenin sorgularda işe yaradığını" söylediğini hatırlatarak, işkence yapmanın bir devleti kriminal yapacağını söyledi.



"BİZ BU ELÇİYLE ÇALIŞAMAYIZ"



ABD'nin yeni AB elçisi olacağı belirtilen Ted Malloch'un "avronun çökebileceği ve AB'nin yıkılabileceği" yönündeki sözlerine de atıfta bulunan Weber, "AB'nin sonunun gelmesini isteyen bir elçiyle çalışamayız. ABD'nin AB elçisi böyle biri olamaz. Trump, 'Önce ABD' diyor ve AB ile Çin'i rakip olarak gördüğü için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin gibi Avrupalıları bölmek ve zayıflatmak istiyor. Dünya bir kavşakta." dedi.