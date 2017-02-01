Afyonkarahisar patlamasında FETÖ şüphesi araştırılacak

Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı 41'inci Mühimmat Bölük Komutanlığı'nda 5 Eylül 2012 tarihinde 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve 21 er'in şehit olduğu, 8'i asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilgili davanın görülmesine Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığı'nda bugün devam edildi. Duruşmada yeni heyet görev aldı.



Duruşmada okunan raporda patlamanın el bombası sonucunda meydana geldiği belirtildi. Rapora tepki gösteren şehit Faruk Ergenç'in babası Bekir Ergenç, oğlunun DNA'sında C4 patlayıcının bulunduğuna dikkat çekti.



Anne Satı Ergenç ise, patlama sonrasında oğlunun 750 gram olarak kendilerine teslim edildiğini belirterek, şunları söyledi:



“Ben oğlumu 70 kilo olarak askere gönderdi. Bir çocuğu 3,5 kilo olarak dünyaya getiriyorsunuz. Askerden 750 gram olarak geri aldık. Boş mezara gidip geliyoruz. Bu olayı Allah rızası için aydınlatın. Bu olayda FETÖ'mü var bulun” dedi.



Olayda şehit olan Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan ise, oğlunun mezar taşını 4,5 yıldır öptüğünü belirterek, “Eğer savaş varsa hep beraber gidelim. Biz buraya gelirken, sanıkların gelmemesi içimi açıtıyor. Savaş mı vardı o saatte kadar çalıştırdılar. Hiç mi vicdan azabı çekmeyecekler” diye konuştu.



Aileler ortak söz alarak, sanıkların duruşmaya zorla getirilmesini talep etti.



Ardından Savcı, davanın genişletilerek, olay tarihinde görevli askeri personel ile şehir olan askerlerin FETÖ/PDY ile bağlantılarının olup olmadığının araştırılması için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüklerine yazıl yazılmasını talep etti. Savcı ayrıca, görevli askeri personel ve şehit askerlerin telefon konuşma analizlerinin ayrıntılı şekilde istedi.



Mahkeme heyeti, savcının talebi doğrultusunda olay zamanında görevli askeri personel ile şehit askerlerin FETÖ/PDY Terör Örgütüne bağlarının olup olmamasının araştırılmasına, telefon konuşmalarının ayrıntılı olarak incelenmesine karar verdi.



Diğer yandan, heyet, Afyonkarahisar Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'na bağlı 41'inci Mühimmat Bölük Komutanlığı'ndan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan, tutuklanan veya hakkında dava açılan askeri personelin olup olmadığı da araştırılacak.



Mahkeme heyeti, duruşmayı FETÖ/PDY bağlantısının araştırılması için ileri bir tarihe erteledi.



Duruşma sonrasında konuşan Ali Taştan, Yaklaşık 4,5 yıldır duruşmanın sürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:



“Bugün alınan karar mahkemenin tekrardan yeniden başlatılması anlamına geliyor. Bu zamana kadar verilen kararların, hakimlerin, savcıların ve askerlerin FETÖ'ye bağlı olup olmadığı araştırılacak. Şuanda ki yapılanı iyi bir organize görüyorum. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkması için mücadele veriyoruz. 25 şehit anne ve babaları olarak bu mücadelenin arkasında durmamız gerekiyor ki, bundan sonra gelecek şehit ve gazilerimizin hukuk ve ahlakı her adetlin yerine gelmesini istiyoruz. Birilerin suçlu olup olmaması önemli değil. Burada suç varsa adaletin önüne çıkmasını istiyoruz.”



Duruşmaya katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, adalet istediklerini belirterek, “Şehit aileleri 4,5 yıldır adaletin peşindeler. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorlar. Hepimiz istiyoruz. O patlamada Türkiye 25 evladını yitirdi. 25 ailenin ocağına ateş düştü. Dolayısıyla bu üstü kapatılacak bir suç değildir. Bunun arkasında mutlaka başka güçler olduğunu düşünüyorum. Onun için bugüne kadar bu somut gerçeğin ortaya çıkarılmamasında ayrıca üzülüyorum. Ailelerimiz olsun, bizler olsun bu patlamada kimlerin eli varsa bu maddi gerçeğin biran önce ortaya çıkarılarak suçluların cezalandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.



Kaynak : İHA