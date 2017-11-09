USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Yeni Gelin 24. Yeni Bölüm 2. Fragmanı

Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin 24. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Gelin 24. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 24. yeni bölüm 11 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 24. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 09 Kasım 2017 Perşembe 11:53
Yeni Gelin 24. Yeni Bölüm 2. Fragmanı

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yeni Gelin 24. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Yeni Gelin 24. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 24. yeni bölüm 11 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Yeni Gelin 24. Yeni Bölüm 2. Fragmanı



YENİ GELİN 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 

Yeni Gelin'in geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekrana gelen 23. bölümünde Kalender Ağa, nihayet Asude ile baş başa vakit geçirme şansını yakaladı. Konakta can güvenliği olmayan Bella, Hazar'la birlikte geceyi otelde geçirmek istedi. Gittikleri yerde, Baran ve Şirin'i gören Bella, Hazar'ın ikiliyi görmemesi için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı.

Hazar, Baran'la kavga edince karşısında Şirin'i buldu. Nehirde kısa bir gezi sonrası uçağa binen Kalender Ağa ve Asude günlerini romantik bir akşam yemeği ile sonlandırmaya karar verdi. Yemek sonunda Kalender Ağa, Asude'nin dost kalalım demesiyle yıkıldı.






Asude'nin sözleriyle birlikte bu zamana kadar verebileceği en radikal kararı ailesine açıklayan Kalender, ağalığı oğullarından birine devredeceğini bildirdi.

Karar vermekte zorlanan konak erkekleri, kısa çöpü çekerek ağalık sancağını Gökhan Bozok'a devretti. Korkut Dede ağalığın Kalender'in oğullarına değil, kardeşine geçmesi gerektiğini ve o kişinin de kimsenin bilmediği oğlu İskender Bozok olduğunu söyledi. Korkut Dede'nin açıkladığı gerçekle dengeleri alt üst ettiği final sahnesinde konak halkı büyük bir şok yaşadı.

Can GüvenliğiYeni Gelin DizisiFox TvKalender


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı