Yeni Gelin 24. Yeni Bölüm 2. Fragmanı

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yeni Gelin 24. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Yeni Gelin 24. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 24. yeni bölüm 11 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



YENİ GELİN 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Yeni Gelin'in geçtiğimiz Cumartesi akşamı ekrana gelen 23. bölümündeAğa, nihayet Asude ile baş başa vakit geçirme şansını yakaladı. Konaktaolmayan Bella, Hazar'la birlikte geceyi otelde geçirmek istedi. Gittikleri yerde, Baran ve Şirin'i gören Bella, Hazar'ın ikiliyi görmemesi için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı.Hazar, Baran'la kavga edince karşısında Şirin'i buldu. Nehirde kısa bir gezi sonrası uçağa binenAğa ve Asude günlerini romantik bir akşam yemeği ile sonlandırmaya karar verdi. Yemek sonundaAğa, Asude'nin dost kalalım demesiyle yıkıldı.Asude'nin sözleriyle birlikte bu zamana kadar verebileceği en radikal kararı ailesine açıklayan, ağalığı oğullarından birine devredeceğini bildirdi.Karar vermekte zorlanan konak erkekleri, kısa çöpü çekerek ağalık sancağını Gökhan Bozok'a devretti. Korkut Dede ağalığın Kalender'in oğullarına değil, kardeşine geçmesi gerektiğini ve o kişinin de kimsenin bilmediği oğlu İskender Bozok olduğunu söyledi. Korkut Dede'nin açıkladığı gerçekle dengeleri alt üst ettiği final sahnesinde konak halkı büyük bir şok yaşadı.