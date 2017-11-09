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Yalçın Küçük'ten skandal ezan çıkışı

Ezan sesinden rahatsız olduğunu söyleyen Küçük "Günde beş defa ezan okunuyor. Sabah akşam her tarafta ezan, niye bunu yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Güncel / 09 Kasım 2017 Perşembe 16:17
Yalçın Küçük'ten skandal ezan çıkışı
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Yalçın Küçük haddini aşarak bu zamanda ezana gerek yok dedi. Ezan sesinden rahatsız olduğunu söyleyen Küçük 'Günde beş defa ezan okunuyor. Sabah akşam her tarafta ezan, niye bunu yapıyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Yalçın Küçük katıldığı TV programında haddini aşarak bu zamanda ezana gerek yok dedi. Ezan sesinden rahatsız olduğunu söyleyen Küçük: 'İnsanlar gidiyor 3 adımda bir cami olursa ne yapacağız, bomboş cami. Türkiye daha çok mu Müslüman oluyor. Günde beş defa ezan okunuyor. Sabah akşam her tarafta ezan, niye bunu yapıyorsunuz. Şu teknolojide insanların namaz saatini öğrenmesi için bu mu gerekiyor ' dedi.

Yalçın KüçükTürkiyeMüslüman


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