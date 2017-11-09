Türkiye organ ve doku naklinde dünya liginde

Organ ve doku nakillerinde yakaladığı başarı grafiğiyle yabancı hastaların da tercihleri arasında yer alan Türkiye'de, 1975'te yapılan ilk canlıdan naklin ardından 42 yılda 30 bin kişi nakil olarak hayata tutundu.



AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de 24 bin 935 hasta organ bekliyor.



Organ bekleme listesinde, 21 bin 569 böbrek, 2 bin 84 karaciğer, 923 kalp, 282 pankreas, 59 akciğer, 10 böbrek ve pankreas, 3 kalp kapağı, 5 ince bağırsak hastası yeniden hayata tutunmak için sırada yer alırken, kornea nakli olup yeniden ışığa kavuşmayı bekleyenlerin sayısı ise 2 bin 400.



Türkiye'de canlı vericiden ilk başarılı organ nakli 1975'te, kadavradan böbrek nakli ise 1978'de gerçekleştirildi. 1979'da yürürlüğe giren 'Organ, Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakledilmesi Hakkında Kanun' organ naklinde dünyanın ilkleri arasında olduğu için bu alanda öncülük etti.



Türkiye organ ve doku nakillerinde altyapı, personel ve nakil organizasyonları açısından da yıllar içerisinde hızlı bir gelişim göstererek, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yerini aldı. 1975'ten bugüne kadar toplamda 30 bin nakil gerçekleştirildi.



2016'da 4 bin 911 kişi nakil oldu



Bakanlık verilerine göre, geçen yıl 143 merkezde 3 bin 418'i böbrek, bin 396'sı karaciğer, 69'u kalp, 22'si akciğer olmak üzere toplam 4 bin 911 kişiye organ nakli yapıldı.



Türkiye'de 2002-2016 yıllarında organ nakli alanında önemli değişim yaşandı.



Bu kapsamda, 2002'de 47 olan nakil merkezi sayısı 2016'da 143'e, 745 olan nakil sayısı da 4 bin 911'e yükseldi. Nakil alanında gösterilen bu başarı, yabancı hastaların tercihinde Türkiye'nin ilk sırada yer almasına neden oldu.



Türkiye, kemik iliği nakillerinde de başarıyı yakaladı. Geçen yıl 79 kemik iliği nakli merkezinde pediatrik ve erişkin olmak üzere 3 bin 819 kemik iliği nakli gerçekleştirildi.



Geçen yıl ayrıca 36 kornea bankasından da 3 bin 37 nakil yapıldı.