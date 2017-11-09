Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türk Keneşi Bilgi ve İletişim Teknolojileri İkinci Bakanlar toplantısına katıldı.



Beşiktaş'ta bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda Bakan Arslan'ın yanı sıra, Azerbaycan Cumhuriyeti İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade, Kırgız Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Devlet Komitesi Başkan Yrd. Abdi Samat Sagymbaev, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov'un yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.



Toplantısının açılış konuşmasını yapan Bakan Arslan, ''Bakanlığımız gerçekleştirdiği başarılı projelere yenisini eklemek adına özellikle ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve bilgi teknolojileri adına ortak projeleri yürütmek üzere ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirme arzusundayız. Bu ve bundan önceki toplantılar bunun en önemli göstergelerinden biridir. Bu alanlarda ürün, hizmet ve uygulamalara yönelik yatırım fırsatları oluşturarak, ülke ekonomilerine karşılıklı olarak katkı sağlanmasını çok önemsiyoruz'' ifadelerini kullanarak ortak projelerin önemine dikkat çekti.



MİLLİ VE GÜVENLİ E-POSTA SİSTEMİ



Milli ve güvenli e-posta sisteminin önümüzdeki yıl kullanılmaya başlanacağını belirten Bakan Arslan, 'Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaptıklarımız elbette ki yapacaklarımızın bir kısmı. Önümüzdeki dönemde birçok projeye imza atacağız. Kamuya ait veri merkezleri konsolide edilerek tek çatı altında toplanacak. Yasal altyapıyı hazırlamış durumdayız. Ulusal kamu entegre veri merkezleri, ülkemizin en kritik altyapılarından birisi olacak. Merkezin kurulmasıyla 5 yıllık bir süreçte yaklaşık 11 milyar TL'lik tasarruf sağlamış olacağız. Mevcut durum ve ihtiyaç analiziyle stratejik raporu hazırlamış durumdayız. Kamu kurumları arasında güvenli e-posta ihtiyacı ve yurt dışı kaynaklara özellikle yazılımlar anlamında lisans ücreti vermemek adına yerli, milli ve güvenli e-posta sistemi önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma hazır hale gelecek. Buna ilişkin çalışmalar yürütülüyor'' şeklinde konuştu.



Uydu projeleri hakkında katılımcılara bilgi veren Bakan Arslan, 'Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz evrensel hizmet fonu doğrultusunda bin 472 yerleşim yerine daha mobil altyapı sağlayacağız. Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal sorumluluk projesi çalışmalarımız devam edecek. Radyo ve televizyon kulelerinin tek antende, tek kulede toplanması adına Çamlıca'da, Çanakkele'de ve Ankara'da sayısal yayıncılık projelerini gerçekleştireceğiz. Uydu projeleri kapsamında da çok önemli mesafeler kat ettik. Bugün sabah 2 uydunun daha sözleşmesini imzalayarak buraya geldim. TÜRKSAT 5A'yı 2020'de, 5B'yi 2021'de inşallah uzaya göndermiş olacağız. Yine ilk haberleşme uydumuz olan TÜRKSAT 6A'nında üretimini tamamlamayı ve 2020'de uzaya fırlatmayı hedefliyoruz'' diye konuştu.



Basın toplantısı aile fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak : İHA