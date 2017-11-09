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Şampiyon sporcu kendini verdi

İzmir’in Menderes ilçesinde, dünya kickboks şampiyonu evinde silahını temizlerken kazayla kendini vurdu.

3. Sayfa / 09 Kasım 2017 Perşembe 21:38
Şampiyon sporcu kendini verdi

Olay, Oğlananası Mahallesi’nde bir villada meydana geldi. İddiaya göre, şampiyon kick boksçu 31 yaşındaki Cesur Turgay, av tüfeğini temizlediği sırada silah birden ateş aldı. Namludan çıkan saçmalar Turgay’ın ayağına isabet etti. Bıçakla ayağına saplanan saçmaları çıkartmaya çalışan Turgay, başarılı olamayınca özel bir hastaneye gitti.

Hastanede tedavi altına alınan Turgay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşadığı olayın şokunu atlatamayan başarılı sporcu, ’’Olayın nasıl olduğunu anlamadım. Her şey bir an da olup bitti. Şans eseri saçmalar ayağıma geldi. Ayın 28’inde de şampiyonluk maçım vardı, benim için çok önemli. Öyle ya da böyle maçıma çıkacağım” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

ŞampiyonOğlananası


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