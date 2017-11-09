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PYD'yi silaha boğan ABD'den PKK açıklaması!

Pentagon, Bakan Nurettin Canikli ve ABD'li bakan James Mattis arasında geçen görüşmede iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğine ilişkin konuların görüşüldüğünü bildirdi.

Dünya / 09 Kasım 2017 Perşembe 00:15
PYD'yi silaha boğan ABD'den PKK açıklaması!

Pentagon Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini ele almak üzere görüştüğü ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN YANINDA DURACAĞIZ

White, "Bakan (Mattis) 23 Ağustos’ta Ankara’daki görüşmelerinden sonra, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve DEAŞ’ın yenilmesine katkı sunmaya devam ettiğinden dolayı Bakan Canikli'ye teşekkür etti. Bakan Mattis Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin farkında olduğunu ve ABD’nin PKK ve diğer tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yanından duracağını yineledi." ifadesine yer verdi.

İki bakanın savunma faaliyetleri konusunda işbirliği yapmaya devam edeceklerine mutabık kaldıklarını ifade eden White, bakanların gelecekte savunma alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yollarını aramak konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Pentagon


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