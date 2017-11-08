Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesinde bir ortaokulda meydana geldi. İddialara göre 45 yaşındaki öğretmen C.G:, 13 yaşındaki kız öğrencisi S.Ö.’ye yönelik cinsel istismarda bulundu.



Kız öğrencinin olayı bir arkadaşına haber vermesi arkadaşı da durumu kızın ailesi ve okul yönetimine haber verdi.



Bunun üzerine öğretmen hakkında şikayette bulunuldu. Öğretmen ile öğrenci arasındaki WhatsApp yazışmaları da Cumhuriyet Savcılığına delil olarak sunuldu.



Yakalanarak gözaltına alınan C.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öğretmenin aynı zamanda da idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi. Kaynak : İHA