NATO karargahında 'Topuk Sesleri'

NATO'nun komuta yapısı, ittifakın Afganistan'daki görevi ile Kuzey Kore'nin nükleer programının ana gündemi oluşturduğu toplantılara 29 bakan katıldı. Oturumlarda 7 kadın bakan da yer aldı. Savunma bakanı tercihini kadınlardan yana kullanan ülkeler, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İspanya, Slovenya ve Arnavutluk oldu.



NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda Almanya'yı Ursula von der Leyen, Fransa'yı Florence Parly, İtalya'yı Roberta Pinotti, Hollanda'yı Ank Bijleveld, İspanya'yı Maria Dolores de Cospedal Garcia, Slovenya'yı Andreja Katic ve Arnavutluk'u ise Olta Xhaçka temsil etti.



Yetkililer, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na 7 kadın bakanın katılmasının bir ilk olduğunu belirtti.



- Türkiye ile iş birliği anlaşmalarında kadın imzası



Türkiye'yi temsilen toplantıya katılan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bazı ülkelerle savunma sanayi alanlarında varılan iş birliği anlaşmalarına imza attı.







Canikli'nin attığı imzaların karşı tarafında ise kadın savunma bakanlarının imzaları yer aldı. Canikli, temasları kapsamında önce İspanya, sonrasında ise Fransa ve İtalya ile 2 önemli savunma iş birliği niyet beyanı imzaladı.







Türkiye ve İspanya arasında savunma sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan niyet beyanında, İspanya Savunma Bakanı Maria Dolores de Cospedal Garcia'nın, Türkiye-Fransa ve İtalya arasındaki savunma iş birliği niyet beyanına da Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile İtalya Roberta Pinotti'nin imzaları yer aldı.







- Aile fotoğrafı renklendi



NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çekilen 'aile fotoğrafı'nı kadın bakanlar renklendirdi.







İttifakın erkek savunma bakanlarının koyu renk takım elbiselerle yer aldığı platformda, kadın bakanlar renkli kıyafetleriyle dikkati çekti.







Arnavutluk Savunma Bakanı Xhaçka tercih ettiği kırmızı ceketiyle aile fotoğrafının en renkli ismi oldu. Fransa Savunma Bakanı Parly, Slovenya Savunma Bakanı Katic ve İtalya Savunma Bakanı Pinotti kıyafetlerini fularla tamamladı.







Başbakanı da kadın olan Almanya'nın Savunma Bakanı Leyen, açık pembe ceketiyle aile fotoğrafına katıldı. Kadın savunma bakanlarının tamamının hafif makyaj tercih etmeleri ve takı kullanmamaları ise bir diğer detay olarak fotoğrafa yansıdı.



Kaynak : AA