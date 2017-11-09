MEB'den Balkanlar'a 'özel eğitim' desteği

MEB ile Türk İş Birliği ve Kalkınma Ajansının (TİKA) iş birliğiyle Balkanlar'da özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin nitelikli eğitim almalarını sağlamak için 'Özel Eğitimde Türkiye-Balkanlar Tecrübe Paylaşımı' projesi geliştirilerek uygulamaya koyuldu.



MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ilk aşamasında Bosna Hersek'teki özel eğitim okul müdürlerinden oluşan 13 kişilik heyeti Türkiye'ye davet ederek, Türkiye'deki özel eğitim uygulamaları hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyledi.



Bakanlıktan bir heyetin de Bosna Hersek'teki özel eğitim uygulamalarına ilişkin mevcut durumu incelemek için gittiğini belirten Güngör, gönderilecek materyal ve donatım desteği ile eğitime katılacak öğretmenleri belirlemek üzere beş gün yerinde değerlendirmede bulunduklarını ifade etti.



Güngör, Bakanlığın eğitim desteği vereceği okullarda görev yapan 20 öğretmene materyal kullanımına ve yeni özel eğitim metotlarına ilişkin Türkiye'de eğitim verdiklerini, değerlendirmeler sonrasında Bosna Hersek'te 8 okulda 16 özel eğitim atölyesi yapmaya, 240 çeşit özel eğitim materyalinden 10 set göndermeye karar verdiklerini bildirdi.



Güngör, 'Karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunmak ve Balkanlar'daki kardeşlerimizin bizim tecrübelerimizden yararlanmalarını istiyoruz. Balkanlar'daki ilk durağımız Bosna Hersek ama diğer ülkelere de özel eğitim materyal desteği vermeyi planlıyoruz.' diye konuştu.



Özel eğitim desteği verilmek üzerine belirlenen okullar ise şunlar:



'Mostar'daki Los Rosales Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençler Merkezi, Mostar Engelli Çocuklar İlköğretim Okulu, Tuzla Psikolojik ve Fiziksel Gelişiminde Engelli Kişiler Terbiye ve Eğitim Kurumu, Tuzla İşitme Engelliler Merkezi, Zenitsa Psiko-Fiziksel Gelişiminde Engelli Kişiler Terbiye, Eğitim ve Rehabilitasyon Okulu, Zenitsa Mesleki Eğitim Lisesi, Saraybosna Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumu ve Saraybosna Görme Engelli Çocuk ve Gençler Merkezi.' Kaynak : AA