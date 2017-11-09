Kritik görüşme sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesi sona erdi.



Başbakan Yıldırım, Washington'daki temasları kapsamında ABD Başkan Yardımcısı Pence ile TSİ 19.00'da Beyaz Saray'da bir araya geldi. Roosevelt Salonu'nda gerçekleştirilen basına kapalı görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü.



Görüşmede, terör örgütü YPG'ye silah yardımı ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi ve vize konusu gibi başlıkların ele alındığı tahmin ediliyor.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray’da, Türkiye ile ABD arasındaki kalıcı stratejik ortaklığı tekrar teyit etmek üzere Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Liderler, gerçekleştirdikleri toplantının ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya yardım edeceğine ve ikili anlaşmazlıklarda dostlar ile müttefikler olarak yapıcı diyalog kurulacağına ilişkin umutlarını dile getirdi. Liderler, ABD’nin ve Türkiye’nin Orta Doğu’da istikrar ve güvenlik konusundaki karşılıklı menfaatlerini vurguladı ve bu amaçla hükümetler arası istişareleri ilerletmeye karar verdi”



Açıklamanın devamında “Başkan Yardımcısı, ayrıca Türkiye’nin küresel güvenliğe katkısı ve DEAŞ’la mücadelede gösterdiği çabadan dolayı Başbakan’a teşekkür etti ve ABD’nin PKK ve diğer terörist tehditler karşısında Türkiye ile birlikte olma taahhüdünün altını çizdi. Başkan Yardımcısı, olağanüstü hal kapsamında Amerikan vatandaşlarının, gazetecilerin ve sivil toplum üyelerinin tutuklanması üzerine derin endişelerini dile getirdi ve davaların çözümünde şeffaflık ve kanuni prosedüre uyulması çağrısında bulundu” vurgusu yapıldı.







Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Başbakan Yıldırım'ın Dışişleri Başdanışmanı Kerim Uras ve diğer yetkililer katıldı.





