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Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı (11 Kasım 2017)

Fox Tv'nin sevilen dizisi Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm 11 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 09 Kasım 2017 Perşembe 11:29
Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı (11 Kasım 2017)

Fox Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm 11 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Kalbimdeki Deniz 44. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Kalbimdeki Deniz 44. Yeni Bölüm 2. Fragmanı



--YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR--

Deniz'in yaktırdığı kafeteryada olduğunu ve onu Mirat'ın kurtardığını öğrenen Alihan, suçluluk ve kıskançlık duygularıyla kavrulur. Mustafa yaptığı hatadan dolayı Yosef'ten özür dileyerek, Ece'den bir şans daha kazanır.

Fikriye kafeteryayı Turgut'un kundakladığını anlayarak kocasını sıkıştırır ve öğrendikleriyle şaşkınlık içinde kalır. Hülya'nın Ünal'la bir konuşmasını duyan Diyar, Hülya'yla ilgili bildiklerini Deniz'e söylemeye karar verir.



Evden taşınmak için hüzünle toparlanan Deniz'e mucize gibi bir haber gelir. Figen'in yanlış anladığı bir konuda dolduruşa getirmesiyle, Mustafa bu kez daha büyük bir hata yapar ve Ece'yle ipler kopma noktasına gelir.

Diyar ve Serdem için bütün engeller ortadan kalkar ve yurt dışına çıkmadan önce son gecelerinde sevdikleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşarlar. Ne yazık ki hiç kimse Şirzat'ın iz sürerek Hülya'da kaldıklarını öğrendiğini bilmemektedir. Kalbimdeki Deniz yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

AlihanKalbimdeki Deniz DizisiFox TvKıskançlık


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