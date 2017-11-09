İcra Müdürlüğü'ne operasyon: 13 gözaltı

İstanbul'da ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonunda 13 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Anadolu 13. İcra Müdürlüğünde 2014-2015 yıllarında yapılan araç satış ihaleleri ile ilgili olarak, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştığı belirlenen 18 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı baskınla, hakkında gözaltı kararı bulunan 18 kişiden 13'ünü yakaladı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Kaynak : AA