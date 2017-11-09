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HDP Sözcüsü Baydemir hakkında 'yakalama' kararı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesince 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılanan HDP Sözcüsü Baydemir hakkında ifadesinin alınmasına yönelik 'yakalama kararı' verildi.

Güncel / 09 Kasım 2017 Perşembe 16:12
HDP Sözcüsü Baydemir hakkında 'yakalama' kararı

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılandığı davada ifadesinin alınması için 'yakalama kararı' çıkarıldı.

Milletvekili Baydemir'in katılmadığı Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık avukatları Sevda Çelik Özbingöl ile Emrah Şeyhanlıoğlu hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığının bulunduğunu ve tebligatla mahkemeye yeniden çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmalara katılmayan Baydemir hakkında ifadesinin alınmasına yönelik 'yakalama' kararı vererek duruşmayı erteledi.

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, geçen yıl Şanlıurfa Valiliğince yasaklanmasına rağmen Birecik ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliğinde 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Kaynak : AA

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