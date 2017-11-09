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Hastalıklardan korunmak için dengeli beslenme

Kış aylarında hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun dengeli beslenme olduğunu söyleyen Doç. Dr. Fatma Nişancı Kılınç, sebze, meyve ve sıvı tüketilmesi konusunda özenli davranılması gerektiğini belirtti.

Sağlık / 09 Kasım 2017 Perşembe 09:57
Hastalıklardan korunmak için dengeli beslenme

Yeterli ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde önemli olduğuna dikkat çeken Kırıkkale Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Nişancı Kılınç, kış aylarında hastalıklardan korunmaya yönelik beslenme tavsiyelerinde bulundu. Kılınç, 'Soğuk havalarda vücut direncini artırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin, mineral alınmasını sağlamak için her gün kış mevsimine özgü taze sebze ve meyvenin tüketilmesi gerekmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, kabak, karnabahar, brokoli, lahana, maydanoz gibi sebzeler ve elma, turunçgillerden portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. Kış aylarında sıvı tüketimi önemlidir. Özellikle vücut ısısını dengede tutabilmek, toksinleri atmak, sıvı dengesini sağlamak için bol sıvı alımı gerekmektedir. Bu nedenle her gün en az 12-14 su bardağı su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında sıcak içecekler olan ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı, açık çay gibi içecekler tercih edilmelidir' açıklamalarında bulundu.

'HAFTADA EN AZ İKİ KEZ BALIK'

Kış aylarında güneş ışınlarının yetersizliği nedeniyle günlük D vitamini gereksiniminin karşılanamadığını dile getiren Doç. Dr. Fatma Nişancı Kılınç, 'Bu nedenle D vitamini içeren balığın, özellikle yağlı balığın haftada en az iki kez tüketilmesi gereklidir. Ayrıca her gün bir yumurta, iki su bardağı tam süt ya da ürünlerinin tüketilmesi günlük gereksinimin karşılanmasında katkıda bulunur. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncinin arttırılması için E vitamininin iyi kaynakları olan, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar ve kuru baklagillerin yeterli miktarlarda tüketilmesi önemlidir. Kış aylarında genellikle yağlı yiyeceklerin tüketimi artmaktadır. Aşırı yağ tüketiminden kaçınmalı, yemeklerde kullanılan yağ türüne dikkat edilmeli yağ içeriği yüksek besinlerin tüketimi azaltılmalıdır. Yaşanabilecek sindirim sistemi ile ilgili sorunların önlenmesi için posa içeriği yüksek nohut, kuru fasulye, mercimek gibi kuru baklagillerin haftada iki veya üç kez tüketilmesi ve düzenli fiziksel aktivitenin yapılması gerekmektedir' dedi.

Kaynak : İHA

Kuru FasulyeSoğuk AlgınlığıKırıkkale ÜniversitesiÖğretim ÜyesiKarnabahar


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