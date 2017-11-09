Figen Yüksekdağ, 'PKK'nın anı defteri'ne yazı yazmış

Kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan açılan 2 ayrı davada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Yüksekdağ hakkında ayrı ayrı açılan iddianameler, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 19 Ağustos 2014'te PKK/KCK'nın mezarlık olarak belirlediği alanda mevcut yapıların yıkılması için bölgeye düzenlenen operasyonda Mehdin Taşkın'ın ölü ele geçirilmesi sonrasında düzenlenen taziyeye Yüksekdağ'ın katılarak terör örgütü PKK ve HPG flamasının bulunduğu fotoğraf önünde konuşma yaptığı belirtildi.



PKK'nın anı defterine yazı yazmış



Aynı bölgeye 15 Ekim 2015'te tekrar operasyon düzelendiği bildirilen iddianamede, ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasından bulunan anı defterindeki incelemede, Yüksekdağ'ın yazı yazdığının tespit edildiği vurgulandı.



İddianamenin değerlendirme kısmında şu ifadelere yer verildi:



'Yüksekdağ'ın tam olarak tarihi tespit edilemeyen bir zamanda örgütün sözde 'şehitlik' olarak inşa etmeye çalıştığı alandaki anı defterine ölen Mehdin Taşkın ve diğer örgüt üyelerinin eylemlerine sahip çıkmıştır. Bu kişileri 'şehit' olarak nitelendirdiğine ilişkin yazılar yazdığı tespit edilmiştir. Sanığın, terör örgütü PKK/KCK ve örgüt üyelerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek, övecek nitelikte konuşma yapmak ile yazı yazmak suretiyle üzerine atılı terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği anlaşılmıştır.'



Diğer iddianamede ise bir vatandaşın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazdığı şikayet dilekçesinde, Ankara'da düzenlenen HDP 2. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülerinin paylaşıldığı, sloganlar atıldığı ve HDP Eş Genel Başkanı seçilen Yüksekdağ'ın örgüt propagandası yaptığı iddiasında bulunduğu kaydedildi.



Şikayet dilekçesinin ekinde vatandaşın kongre merkezine ilişkin internet haber çıktıları sunması ve şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, gerekli incelemelerin yapıldığı belirtildi.



Yüksekdağ'ın kongrede HDP Eş Genel Başkanı seçildiğine işaret edilen iddianamede, 'Kongrenin yapıldığı salonda, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşının fotoğraflarının paylaşılması ve yine duvarlarda sözde 'demokratik özerklik' yazılı pankartlar asılması suretiyle terör örgütünün ve örgüt üyelerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemleri övülmüş ve meşru gösterilmiştir. Böylece Yüksekdağ'ın, üzerine atılı terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği anlaşılmıştır.' değerlendirmesi yer aldı.



İstenilen ceza



İddianamelerde, Yüksekdağ hakkında 'terör örgütü propagandası' yapmak suçundan açılan 2 ayrı davada 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.



Kaynak : AA